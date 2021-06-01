درة التونسية عن خبر حملها: (احترموا حياتي الشخصية رجاء!!)

أعربت النجمة التونسية درة عن استيائها من الشائعات التي تطالها بشكل دائم والتدخل في حياتها الشخصية، حيث علقت على تداول صور وأخبار تفيد بحملها، وكتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (من فضلك توقف عن نشر الشائعات عني انا لست حامل ورجاء احترام حياتي الشخصية شكرا)، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت الفنانة درة احتفلت بزواجها من هاني سعد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وشاركت وقتها صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة، واقتصر وقتها الحضور في عقد القران على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحققت النجمة درة نجاحا كبيرا من خلال مسلسل (بين السما والأرض) وقت عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المنقضي، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال في موسم رمضان.

مسلسل (بين السما والأرض) بطولة كل من: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير،العمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.