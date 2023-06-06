درة تفتتح الموسم الصيفي بإطلالة رقيقة من (Fendi)

البوابة-شاركت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع (إنستغرام).

وظهرت درة مرتدية فستانا صيفيا قصيرا بنقوشات ملونةمن تصميم Fendi لصيف وربيع 2023 بلغ سعره 2550 دولار ، كما حرصت على ارتداء نظارة شمسية بتصميم فريد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها و تألقها.

و فنيا، شاركت الفنانة درة في مسلسل (الأجهر) الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. المسلسل من بطولة عمرو سعد ، درة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، و إخراج ياسر سامي.