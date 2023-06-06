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درة تفتتح الموسم الصيفي بإطلالة رقيقة من (Fendi)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 06 حزيران / يونيو 2023 - 03:26
درة التونسية
درة التونسية

البوابة-شاركت الفنانة التونسية درة مجموعة من الصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع (إنستغرام).

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وظهرت درة مرتدية فستانا صيفيا قصيرا بنقوشات ملونةمن تصميم Fendi لصيف وربيع 2023 بلغ سعره 2550 دولار ،  كما حرصت على ارتداء نظارة شمسية بتصميم فريد، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها و تألقها.

درة التونسية

و فنيا، شاركت الفنانة درة في مسلسل (الأجهر) الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. المسلسل من بطولة عمرو سعد ، درة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، و إخراج ياسر سامي.

درة التونسية

 

كلمات دالة:درة التونسية

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