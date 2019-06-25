هكذا ردت التونسية درة على إهانة معجبة لها

نشرت الفنانة التونسية درة صورة لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، ظهرت فيها بإطلالة جريئة نوعا ما.

الفنانة التونسية أطلت في الصورة بملابس كاجوال أنيقة، وتوب قصير كشف عن بطنها، وأرفقت الصورة على حسابها على (انستجرام)، بتعليق قالت فيه: (صورة بروح التسعينات).

إحدى متابعات درة علقت على الصورة بتعليق مهين، حيث قالت: (نضفت من يوم ماجت مصر)، وهو ما استفز الفنانة ودفعها للرد قائلة: (لا نضيفة من يوم ما إتولدت)، حسب موقع الفجر.

يذكر أن الفنانة التونسية درة تستعد حاليا لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم (بلا دليل)، والعمل من إنتاج شركة سينرجى والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وذلك بعدما تعاقدت على بطولة العمل.



