دنيا بطمة بإطلالة جريئة بالأسود في أحدث ظهور لها

البوابة-شاركت الفنانةدنيا بطمة، متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وبدت دنيا و هي ترتدي فستانا جريئا اسود اللون، ومن الناحية الجمالية تركت دنيا خصلات من شعرها منسدله على كتفيها، ونسقت ألوان جذابه من المكياج تتناسب مع إطلالتها.



و على الصعيد الفني، أعلنت دنيا بطمة عن اسم الفيلم الذي ستلعب بطولته في أول تجربة تمثيل لها وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها بدأت بالفعل بتصوير فيلم (البوز) في مدينة أكادير

ويشاركها البطولة كلٌّ من بطلَي المسلسل التركي (سامحيني) مرت آلتنشك، ومراد داناجي، وتُخرجه ديمنة بونعيلات.



