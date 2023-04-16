دنيا بطمة وابنتها غزل بالجلابية.. والمتابعون يشبهونها بحلا الترك

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" أحدث ظهور لابنتها "غزل" من زوجها السابق المنتج البحريني محمد الترك.

أحدث ظهور لابنة دنيا بطمة

في الصورة التي جمعت الأم وابنتها، أطلَّت غزل مرتديةً جلابية جاءت مزيجًا من مجموعة ألوان وهي الفوشي والأسود والأبيض، وهي ذات الجلابية التي أطلَّت بها والدتها بطمة.

وأرفقت بطمة الصورة بتعليق كتبت فيه: "غزل كبرت ماشاء الله.. بتسلم عليكم".

وأشاد الكثيرون بجمال "غزل" وملامحها الطفولية، مشبهين إياها بأختها غير الشقيقة حلا الترك، إذ كتبت إحداهن: "صايرة تشبه حلا، ما شاء الله".

وأضافت أخرى معلقة: "غزل بنت المرأة المغربية الحرة الجبل اللي مايهدو الريح دنيا المثل الحقيقي للمرأة القوية الله يطول عمرك وبعمر أمك سندك في الحياة ويصلح ليك بناتك في هاد الأيام المباركة".