دنيا بطمة بإطلالة جريئة دون بنطال.. وتلغي خانة التعليقات!

ما تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير الجدل باختياراتها الجريئة في إطلالاتها وأزيائها مؤخرًا، حيث تعدَّت الحدود في بعض الأحيان ما أثار استهجان متابعيها.

شاركت دنيا بطمة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها أمام بركة السباحة مُستعرضةً جسدها بإطلالة وردية دون بنطال، حيث اختارت ارتداء قميصًا طويلًا باللون الوردي الفاتح كاشفًا عن ساقيها الممتلئتين، بينما أسدلَّت خصلات شعرها الأسود الطويل على جانبي كتفها.

كما نشرت بطمة صورة لها من الخلف، وعلَّقت: "الوحدة خير من جليس السوء، من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته".

وبسبب تعرضها للانتقاد من قبل جمهورها، قررت بطمة إلغاء خاصية التعليقات على منشورها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها بطمة بمثل هذه الإطلالة الجريئة، حيث أطلَّت في وقت سابق مُرتديةً هوت شورت مثير، لكنها عندما جلست على الكرسي بجا وكأنها ترتدي لباس تحتي فقط، حيث علَّق أحد المتابعين: ""العيب ماش عليها العيب على الراجل لي مخليها توري لحمها.

وكتب آخر "مع كل هالتعری والأغراء زوجها فین".

وهنا نستعرض بعض أجرأ إطلالات دنيا بطمة:



















