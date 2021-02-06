دنيا بطمة تسرق طفل إمرأة أجنبية وسط صدمة من الجمهور!!!

يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة ما زالت تعيش أبشع أيام حياتها خلال السنة الحالية 2021 بعد اتهامات الإبتزاز والشتائم.

دنيا بطمة كان قد حُكم عليها بالسجن لمدة سنة بتهمة الشتم والقذف على آثر المشكلة الشهيرة حساب الفضائح "حمزة مون بيبي" والذي ابتز عدد من المشاهير وانهى زواج الإعلامية المغربية مريم سعيد. شقيقة دنيا التي تدعى ابتسام حُكم عليها بالسجن لمدة سنة أيضاً وتم تطبيق الحُكم منذ عدة أشهر بعدما أُثبت بالفعل تورطها في حساب الإبتزاز.

ما حدث لـ دنيا أمس أثار صدمة الجمهور وهجومهم عليها بعد أن سرقت طفل إمرأة أجنبية!

دنيا شاركت صُورة عبر حسابها منذ 3 أيام لإبنتها التي أنجبتها مؤخراً "ليلي روز"، إلا أن ما لم تتوقعه أن يكون عالم السوشال ميديا صغيراً لدرجة كشف السرقة التي قامت بها والتي هي عبارة عن سرقة صُورة طفلة أجنبية لطفلة كانت مع والدتها منذ حوالي السنة ونسبها لطفلتها.

الجمهور تداول الصُور بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي ضمن تعليقات ساخرة من بينها: "سرقة رجال بحالوا ما تبونها تسرق طفلة"!!..صاحب التعليق كان يقصد سرقتها للمنتج البحريني "محمد الترك" من عائلته وأولاده بعد أن تزوج منها ويقيم حالياً معها في المغرب بعيداً عن أولاده من زوجته الأولى منى السابر.

بالعودة لـ منى السابر، فقد صرحت أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بـ ابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم بإسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له خاصةً مع رفع ابنتها دعوى قضائية ضدها بتهمة السرقة والتي قد تعاقب بها بالسجن لمدة سنة كاملة.

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