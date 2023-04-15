دنيا بطمة و ابنتها يخطفان الأنظار في أحدث إطلالة لهما

البوابة-نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، صورة ظهرت فيها بإطلالة متماثلة مع ابنتها غزل.

وأرفقت دنيا بطمة الصورة بتعليق كتبت فيه: (غزل كبرت ماشاء الله … بتسلم عليكم)، ليتفاعل معها الجمهور بعدها معبرين عن إعجابهم بملامح ابنة دنيا بطمة، وكتبوا في تعليقاتهم: (الله يحميها لك جميلة البنت)، و (كبرت وصارت عروس الله يجمع شملكم بوالدها ويهدي النفوس).

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة دنيا بطمة هي أغنية (مارياج) من كلمات وألحان نبيل الحوري، وتوزيع أشرف بن صفية، وإخراج الترك للإنتاج والإخراج.



