دنيا بطمة تثير الجدل برأس جديد.. "بتشبه نادين نجيم"!

أحدث الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بعد الكشف عن ملامح وجهها الجديد، والتغير الملحوظ في تقاسيم وجهها، حيث شبهها المتابعون بالعديد من الفنانات من بينهن الممثلة اللبنانية نادين نجيم.

تشبيه دنيا بطمة بنادين نجيم

وشارك بطمة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث بدا واضحًا خضوعها لعدة إجراءات تجميلية من بينها نفخ لشفاهها، وشد لجبهتها، وتحديدًا لذقنها، ورفع لحاجبيه، فضلًا عن حقن البوتوكس والفيلر، الذين أشار لهم المتابعون.

وفي إحدى الصور التي شاركتها دنيا تبدو للوهلة الأولى نسخة عن نادين نجيم في شكل الملامح، حيث كتبت إحداهن: "شو هااااااد حطيتي راس جديد.. بتشبهي نادين نجيم"، وأضافت أخرى: "بكفي عمليات صرتي نسخة نادين نجيم".