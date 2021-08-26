دنيا سمير غانم تخلع ثوب الحداد من أجل حدث رومانسي

خلعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ثوب الحداد على والدتها دلال عبدالعزيز ووالدها سمير غانم بتعليق لطيف تهنئ فيه المنتج والممثل المصري محمد محمود عبدالعزيز على خطوبته.

نشر محمد محمود عبدالعزيز مقطع فيديو رومانسي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يطلب فيه يد حبيبنه ويقدم لها خاتم الخطوبة أمام الأصدقاء وسط ذهول الجميع وحماسهم لمعرفة جواب العروسة، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "لقد قالت نعم.. خطيبتي عملتلي مفاجأة عشان عيد ميلادي وبرغم أننا متفقين من أول يوم أننا مش هنفاجئ بعض بأي حاجة بس هي كانت عايزة تفرحني بأي طريقة وجمعتلي اصحابي واحبايبي اللي بجد عايز أشكرهم جدًا واحد واحد وواحدة واحدة".

وتابعت: "المهم بقا إن انا من يومين حسيت احساس اقرب الى اليقين انها بتحضر لحاجه و قررت جوايا ان لو طلع احساسى صح انا كمان لازم افاجئها و فى نفس اليوم، و ده كان ردى على مفاجئتها، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا".

، وعلَّقت دنيا سمير غانم على الفيديو: "يا حبايبي ربنا يسعدكم يا رب.. زيزو أخويا ربنا يفرح قلبك".

ويأتي تعليق دنيا بعد الفترة العصيبة التي مرَّت بها هي وشقيقته إيمي سمير غانم إثر فقدهما والديهما في ذات السنة بسبب كورونا.

دنيا سمير غانم تُرثي والدتها

يذكر أن بعد انتهاء جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، قررت دنيا سمير غانم أن تتحدث لأول مرة عن وفاة والدتها، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بها أرفقتها كلمات مؤثرة أدمت قلوب متابعيها.

وبدأت دنيا سمير غانم رسالتها المؤثرة وقالت: "ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي انت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة الحمد لله، وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".

وأضافت: "أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".