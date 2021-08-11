بكلمات مؤثرة..دنيا سمير غانم تتحدث لأول مرة بعد وفاة والدتها

بعد انتهاء جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، قررت النجمة دنيا سمير غانم أن تتحدث لأول مرة عن وفاة والدتها، حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعها بها وتركت كلمات مؤثرة أدمت قلوب متابعيها.

وبدأت دنيا سمير غانم رسالتها المؤثرة وقالت: "ما عنديش حاجة أقولها غير إني فعلًا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي انت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة الحمد لله، وأخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".



وأضافت: "أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم و يصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".

وكانت كلًا من دنيا وإيمي سمير غانم قد خاضتا تجربة قاسية خلال الأشهر الماضية، حيث توفي والدهما النجم الراحل سمير غانم، وبعد مرور أقل من 3 أشهر عاد الموت من جديد وفجعهما بوفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز، والتي فارقت الحياة بعد صراع مع المرض حتى دون أن تعلم بوفاة زوجها بسبب أنه تم إخفاء الأمر عنها لظروفها الصحية.

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