دوللي شاهين تهدي الأمهات أغنية (حبيبتي يا أمي)

طرحت الفنانة دوللي شاهين أحدث اغانيها والتي تحمل اسم (حبيبتي يا أمي) و ذلك بمناسبة عيد الأم.

أغنيه (حبيبتي يا أمي) من كلمات السيد علي الحان علاء الرواي، توزيع عمر اسماعيل ميكس وماستر رامي سليمان .

و تقول كلمات الأغنية: (ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا أمي يا أجمل هدية

دانت يا قلبي اقرب من نفسي ليا ربنا يخليكي ليا

عمري مانسى يا أمي أنا فضلك عليا

دعوة منك بتحللي حياتي في عينيا

دانا لو جبت الدنيا دي ليكي ما يكفيش

ربنا ما يحرمني منك عمري مانسى يا أمي إن أنا حتة منك

دانا لو ضاقت بيا الدنيا ماليش غير حضنك ربنا ما يحرمني منك).