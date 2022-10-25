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ديانا كرزون تفيض جمالا في أحدث جلسة تصوير

سهير العابد

سهير العابد

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:03
ديانا كرزون
ديانا كرزون

حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

اقرأ ايضاًبالفيديو: ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها (تفاحة)بالفيديو: ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها (تفاحة)


وبدت ديانا بإطلالة جذابة، مرتدية فستان بشراشيب باللون الفضي ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بشكل مرتب ولامع، ووضعت مكياجًا جريء، وحددت ملامحها ببعض المساحيق، وأبرزت جمال عينيها.

وكانت ديانا قد طرحت أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم (تفاحة) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).
والأغنية من كلمات ​عمر ساري،​ ألحان ​محمد بشار،​ توزيع موسيقي خالد مصطفى، وكانت قد كشفت دينانا عن إضافة إيقاعات شرقية لعواد ، وذلك عندما شوقت للأغنية من خلال نشر البوستر الرسمي عبر حسابها.

كلمات دالة:ديانا كرزون

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