ديبيكا بادكون تُنقل إلى المستشفى.. والجمهور في حالة قلق

أثارت النجمة البوليوودية "ديبيكا بادكون" جدلًا كبيرًا بين الجمهور على مستوى العالم وذلك بعدما تداول المتابعون خبر نقل النجمة البوليوودية الشهير إلى المستشفى بشكل مفاجىء.

نقل ديبيكا بادكون إلى المستشفى

كشفت تقارير صادرة عن الصحف الهندية الخاصة بالمشاهير بأن النجمة البوليوودية الشهيرة نُقلت الى المستشفى بشكل مفاجىء يوم أمس الجمعة.

وأوضحت التقارير بان سبب نقلها الى المستشفى هو انها عانت من مضاعفات جسدية وعصبية أدّت الى انهيارها ونقلها إلى المستشفى، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحالتها الصحية.

كما لم تُكشف أي من الأسباب التي أدّت الى انهيارها نفسياً وعصبياً والتي عانت بعدها من مشاكل جسدية، فيما عبر عدد من جمهور الفنانة الهندية عن صدمتهم لهذه الأخبار.

شائعات انفصال ديبيكا بادكون ورانفير سينغ

بالرغم من ان العلاقة الرومانسية التي تجمع ديبيكا بادكون برانفير سينغ دائماً ما تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب قوّة علاقتهما التي دائمًا ما تظر صورهما وظهورهما سويًا، إلا ان وسائل التواصل الاجتماعي ضجّت في الآونة الأخيرة بشائعات انفصالهما.

وشارك احد المتابعين على موقع التواصل "تويتر" تغريدة أشار فيها الى أن هناك العديد من المشاكل بين ديبيكا ورانفير فقال: "الامور ليست على ما يرام بين ديبيكا بادكون ورانفير سينغ".

وراح البعض للتأكيد والاعتقاد بأن الانفصال ليس مجرد شائعة، خاصة مع اخبار دوهول ديبيكا في حالة نفسية سيئة وانهيارها، وخمن الجمهور أن الفنانة العالمية تمر بحالة صعبة بسبب الانفصال.