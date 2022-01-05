ديبيكا بادكون تحتفل بميلادها الـ36.. عام جديد مزدهر بالأعمال المبهرة

تحتفل نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، التي يحبها الملايين، بعيد ميلادها الـ36 اليوم الموافق 5 يناير.

لقد مر أكثر من 14 عامًا منذ ظهور ديبيكا لأول مرة في صناعة السينما الهندية بفيلم Om Shanti Om لعام 2007. ومنذ ذلك الحين، بدأت شهرتها بالإزدياد وتطورت موهبتها حتى أنها جسدت العديد من الشخصيات وقدمت أدوارًا متنوعة تعكس قدراتها الإبداعية الضخمة.

وفي عيد ميلاد ديبيكا بادوكون اليوم، سنحتفل بالتنوع الذي قدمته ونلقي نظرة على مشاريعها المستقبلية إلى جانب نجوم متعددين أمثال شاروخان وجون أبراهام:

1. Pathan



ستشارك ديبيكا بادوكون الشاشة مع النجم شاروخان للمرة الرابعة في فيلم "باثان" للمخرد سيدهارث أناند، كما سيشاركهم في العمل جون أبراهام أيضًا. وسيضم الفيلم بعض مشاهد الحركة التي لم يسبق لها تجربة مثل هذا النوع.



2. Fighter



بينما ستتعاون ديبيكا مع شاروخان للمرة الرابعة في Pathan، فإن Fighter هو الفيلم الأول الذي ستظهر فيه جنبًا إلى جنب مع النجم هريثيك روشان من إخراج سيدهارث أناند. سيكون فيلم Fighter أول فيلم إثارة في الهند ، والذي سيرسم قصة عن القوات المسلحة الهندية.



3. Project K



Project K فيلم خيال علمي سيتم إنتاجه بميزانية ضخمة بواسطة شركة Vyjayanthi Movies، وسيكون من بطولة ديبيكا بادكون و باهوبالي برابهاس، ومن إخراج ناج آشوين.

وتحدثت ديبيكا عن تجربتها في العمل على هذا الفيلم متعدد اللغات الذي أخرجه أشوين، فقالت: "لم أعمل مع برابهاس من قبل؛ ولم أعمل مع ناج من قبل؛ سأفعل هذا أيضًا بلغة مختلفة بصرف النظر عن القيام بذلك باللغة الهندية. . بالإضافة إلى أنه فيلم بمؤثرات بصرية احترافية..العالم كله جديد جدًا، أشعر بالفضول والحماس والتوتر".



4. Gehraiyaan



من الآكشن والخيال العلمي، نأتي الآن إلى فيلم حيث العلاقات الإنسانية وطبيعتها الرمادية المعقدة التي سيركز عليها فيلم Gehraiyaan من إخراج شكون باترا يضم ديبيكا وسيدانت تشاتورفيدي وأنانيا بانداي ودايريا كاروا في أدوار محورية.



5. The Intern



يعتبر الفيلم النسخة الجديدة من فيلم هوليوود الشهير الذي أصدر عام 2015 من بطولة روبرت دي نيرو وآن هاثاواي وريني روسو وأندرس هولم وأندرو رانيلز وآدم ديفاين وزاك بيرلمان. وستظهر ديبيكا إلى جانب أميتاب باتشان في هذه الدراما الكوميدية التي أخرجها أميت رافيندرناث شارما والتي ستصور قصة أرمل يبلغ من العمر 70 عامًا ينضم إلى شركة أزياء كمتدرب كبير ويشكل صداقة غير متوقعة مع الرئيس التنفيذي.



