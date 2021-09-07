دينا الشربيني وروبي تشعلان المسرح.. وعل عمرو دياب المعني بـ"مع السلامة باي باي"

أشعلت الفنانة المصرية روبي أجواء الساحل الشمالي في حفل غنائي صاخب، وكان من بين الجماهير الممثلة المصرية دينا الشربيني التي انتهزت الفرصة لتوجيه رسالة مبطنة لحبيبها السابق النجم عمرو دياب.

صعدت دينا الشربيني على خسبة المسرح برفقة روبي لمشاركتها غناء أغنيتها "قلبي بلاستيك"، حيث أمسكت المايك وغنًت جملة "باي باي حبيبي باي باي" بحماس بينما تمايلت راقصة أمام الجماهير الذين صفقوا لها، في حين مازحتها روبي قائلة: "دينا خلاص انزلى.. بوظتى الاستيدج بتاعى".

ورأى البعض أن غناء دينا الشربيني رسالة مبطنة لعمرو دياب بعد انفصالهما، كأنها لا تهتم بفراقه، وعلَّق أحدهم منتقدًا: "اذا اكرمت اللئيم فعلا نسيت كانت ايه قبل ما يشهرها و يعملها قيمة".

وتألقت دينا الشربيني مُرتديةً جامبسوت أحمر اللون بشيالات رفيعة، وأسدلت خصلات شعره المموج على جانبي كتفها. من جهة أخرى، اختارت روبي توب أسود نسَّقته بتنورة قصيرة سوداء.

وعلى الصعيد الفني، رشح اسم الشربيني من قبل المخرج أحمد الجندى للعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام فى فيلمه الجديد "أنتيم مراتى"، الذي ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعي، ويجدر الإشارة إلى أن الاسم مؤقت وسيتم تغييره خلال الفترة المقبلة.

وتشارك الشربيني في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الممثل كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، وهو يعرض حاليًا فى جميع دور العرض السينمائية.