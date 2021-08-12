عمرو دياب يرقص على أغنية "برج الحوت" في عرس نيللي كريم.. ويصدم دينا الشربيني بهذا الفعل

احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بزواجها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في حفل زفاف حماسي بحضور مجموعة ضخمة من النجوم والمشاهير من بينهم الهضبة عمرو دياب والفنانة الشهيرة لبلبة.

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المطرب المصري عمرو دياب قد أحيَّا حفل زفاف نيللي كريم بعد تشغيل عدة أغاني من أغانيه الضاربة من بينها أغنية "برج الحوت"، لكن اتضح أنه كان ضيفًا لا غير وأن المسؤول عن تشغيل الأغاني هو الدي جي.

وأثار عمرو دياب الجدل بعد رقصه على أنغام أغنيته "برج الحوت" التي أهداها خصيصًا لحبيبته السابقة دينا الشربيني، وهو ما اعتبره البعض إشارة لعودته إليها ورجوع علاقتهما من جديد، لا سيما بعد انتشار صورة تجمعهما من أجل الترويج لتطبيق جديد.

وكان على رأس الحضور الفنانة لبلبة، ومحمد فراج وبسنت شوقي وميس حمدان ودانا حمدان ومي سليم وأحمد السقا وحسن أبوالروس.

عمرو دياب يصدم دينا الشربيني

تعرَّضت دينا الشربيني لموقف صادم من عمرو دياب، فقد افادت أخبار أن دينا ألقت التحية على عمرو بعد لقائه مصادفة في إحدى الفنادق، إلَّا أنه تجاهلها وأكمل طريقه نحو المصعد، وتبين أنه يقيم في نفس الفندق بين الحين والآخر، لكنه لا يختلط مع المتواجدين.

إطلالات نيللي كريم في حفل زفافها

وبالعودة إلى حفل زفاف نيللي كريم، خطفت الفنانة الانظار بإطلالتين رائعتين من دار الأزياء المصرية Maison Yeya أظهرتا جمالها الاستثنائي، حيث بدت كفراشة بإطلالتها الأولى مُرتديةً فستان زفاف أبيض من قماش الدانتيل صممت أكمامة على شكل ورود باللون الآيفوري من قماش التول.

وأضفت الطرحة المنسدلة وراء ظهرها لمسة من الملائكية والأناقة لإطلالتها، بينما اعتمدت مكياج من الدرجات الترابية مبرزًا ملامح وجهها الساحر.

ولإطلالتها الثانية، اختارت فستان سترابلس غير متماثل الأطوال، وجاء بقصة غريبة بثنيات ناحية الصدر وانتفاخة من الجهة اليسرى للخصر.