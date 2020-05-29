دينا الشربيني تتغزل بعمرو دياب:(ربنا يخليه و يمتعنا بالحاجات اللي بيعملها)

وثق مسلسل دينا الشربيني الذي لعبت بطولته في رمضان 2020 (لعبة النسيان)، العلاقة بينها وبين الهضبة عمرو دياب، فمنذ بداية الموسم رمضاني وهي تتحدث عن دور عمرو دياب في حياتها ما أدى لنجاحها ونجاح مسلسلها.

في البداية تحدثت دينا الشربيني عن سر اختيارها اسم (رقية)، وهو نفس اسم والدته، واليوم يعود الحديث من جديد عن دوره المحوري في صناعة موسيقى تتر المسلسل فهي من تأليفه.

وقالت دينا الشربيني في تسجيل صوتي بثه برنامج (The Insider بالعربي)، عبر حساب البرنامج على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إن موسيقى التتر من ألحان عمرو دياب، (أنا مش عارفة أتكلم أوي، أنا لو بسمعها وهي مش محطوطة على مسلسل لعبة النسيان، لا أنا محتاجة أقول فيها شعر لأن بجد هي فظيعة).

وأكملت: ( مؤثرة وفيها كل المعاني اللي في المسلسل، حاجة محصلتش، ربنا يخليه ويقعد يمتعنا بالحاجات اللي بيعملها بجد)، حسب موقع هن.

وزادت في مدحه مؤكدة أنها لا تمدح الموسيقى فقط لأنها كانت على مسلسلها قائلة، (بعيدًا إني بحب كل الموسيقى اللي هو بيعملها، بس حقيقي دي هو شخصيًا دي بيحبها أوي، أنا ببقى بتفرج على المسلسل عشان أسمع المزيكا، ده حقيقي وفارق جدا أوي في المشاهد).

مسلسل (لعبة النسيان)، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي،. تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.