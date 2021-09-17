دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها صديقتها الفنانة ياسمين رئيس، وشاركت مقطع فيديو يجمع ذكرياتهم معا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وكتبت: ( كل سنة وانتي طيبة يا مشمش، وتمنت لها أعوام طويلة من الخير والحب والمرح).

وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وهنأوها بمناسبة عيد ميلادها.

أما فنيا فقد ب\أت منصة شاهد vip، عرض مسلسلها الجديد (60 دقيقة) وهو مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ونشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر.