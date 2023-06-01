دينا الشربيني تحظى بجائزتي أفضل ممثلة و مسلسل عن (كامل العدد)

البوابة-تسلمت الفنانة دينا الشربيني جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل (كامل العدد)، والذي حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور.

و مسلسل (كامل العدد،) بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

من جهة اخرى، كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن شخصيتها التي تقدمها في فيلم (تاج) الذي يخوض بطولته النجم تامر حسني، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وقالت دينا الشربيني، في تصريحات تليفزيونية: (فيلم تاج نازل قريب جدا إن شاء الله، وهيعجبكم أوي أوي، ودي أول مرة أشتغل مع تامر حسني، ومبسوطة جدا بالتعامل معاه، لأن حقيقي حقيقي هو مجتهد وجدع وبيتعب جدا في الشغل وتقريبا مش بينام، فأنا متأكدة إن شاء الله على قد التعب على قد ما يعجبكم...اسمي تمارا بالفيم، وهي مدرسة موسيقى).