هل تامر حسني حبيب دينا الشربيني الجديد؟ الأخيرة تكشف الحقيقة

انتشرت شائعات تفيد وجود علاقة عاطفية تجمع دينا الشربيني بالنجم المصري تامر حسني، خاصة بعد انفصال الأخير عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وكشفت الأولى عن عيشها قصة حب جديدة.

دينا الشربيني تنفي علاقتها بتامر حسني

في التفاصيل، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين انضمام الشربيني لفيلم "تاج" وإعلان علاقتها الجديدة، بارتباطها بتامر حسني، رغم أنها كشفت سابقًا أنها على علاقة برجل مصري من خارج الوسط الفني.

ونفت الشربيني ما أشيع في لقاء لها ببرنامج "ذا انسادير بالعربي، وقالت: "مفيش ربط ومفيش أي حاجة من الحاجات دي".

وشددت على أنها لم ترى الـ"memes" التي تتحدث عن علاقتها بحسني، قائلة: "عادي ما يتكلموا..ولا فارقة معايا الـmemes ولا هبص عليها، والله ما شوفتها ولا هشوفها".

دينا الشربيني تكشف قصة حبها الجديدة



وكشفت الفنانة المصرية سابقًا أنها تعيش قصة حب، وأعربت عن سعادتها بهذه العلاقة خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلام نواعم".

وأوضحت الشربيني أنها تشعر أن هذه القصة ستكون ناجحة أكثر من أيِّ علاقة أخرى، قائلة: "أعيش قصة حب وحاسه أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي".

ولفتت الشربيني إلى أن الله يرزق الإنسان الشريك المناسب في الوقت المناسب، قائلة: "أحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تماما، وأنا مقتنعة أن ربنا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".