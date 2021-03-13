دينا الشربيني تروج لـ(ثانية واحدة) و تواصل تصوير (قصر النيل)

طرحت الفنانة دينا الشربيني البرومو الرسمي لفيلم ثانية واحدة عبر حسابها على (فيسبوك)، وكتبت: (قريبا).

فيلم (ثانية واحدة) بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

وكانت آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، مسلسل (لعبة النسيان) والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد آخر من النجوم

من جهة اخرى، تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في مسلسل (قصر النيل) ليعرض ضمن المائدة الرمضانية 2021، عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد vip.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من الفنانة ريهام عبدالغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ويحاولون الوصول للجناة.