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دينا الشربيني تكشف هذه التفاصيل عن حياتها العاطفية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 20 أيّار / مايو 2023 - 03:36
دينا الشربيني
دينا الشربيني

البوابة-كشفت الفنانة دينا الشربيني أنها تعيش هذه الفترة قصة حب، رافضة الكشف عن هوية سعيد الحظ او الكشف عن أي تفاصيل خاصة بقصة الحب، مكتفية بالتأكيد أنها سعيدة الآن وتتمنى أن تكلل العلاقة بنهاية سعيدة.

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كما كشفت دينا الشربيني عن طريقة تعاملها مع الشائعات التي تلاحقها قائلة: (أواجه الشائعات التجاهل التام فالشخص الذي ينظر خلفه يتعثر، وكل شيء يتكشف للجمهور مع مرور الوقت، لذلك الأيام هي التي ترد).

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان 2023 بمسلسل (كامل العدد) و الذي عرض و عبر منصة (شاهد). مسلسل (كامل العدد) بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

كلمات دالة:دينا الشربيني

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