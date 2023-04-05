رغم الانفصال.. عمرو دياب يواسي دينا الشربيني بعد وفاة والدها

في حركة مفاجئة، توجَّه الهضبة عمرو دياب عبر حسابه في "تويتر" لتقديم التعازي لدينا الشربيني بوفاة والدها، رغم انفصالهما بعد علاقة حب جمعتهما.

عمرو دياب يعزي دينا الشربيني

كتب عمرو دياب في تغريدته: "خالص العزاء للنجمة دينا الشربيني في وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى السيد / محمد الشربيني، تغمده الله برحمته والهم الأهل الصبر والسلوان".

وانهالت التعليقات على منشور دياب بين معزٍ لدينا الشربيني، وبين مشيدًا بلفتته واصفين إياه بـ"الأصيل"، إذ كتبت إحداهن: "اصيل و الله يا هضبه"، وعلَّقت أخرى: "حركه كبيره وحلوه منك جدا 🤝❤️ ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وطلب الكثيرون منه العودة إلى الشربيني وإحياء علاقتهما، فكتبت إحداهن: "بدال ما تكتب هنا روح واسيها ورجعها"، وأضافت أخرى: "ولسه بتحبه ياقلبي ياقلبي حرام عليك".

دينا الشربيني تعلن وفاة والدها

وكانت قد أعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني وفاة والدها في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، وكشفت أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء.

الشربيني شاركت متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" منشور تكشف فيه الفاجعة الأليمة، وكتبت: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني..برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره..صلاة الجنازة غدا الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس.".

وانهالت التعليقات المعزية والمواسية لمصابها، فكتب زميلها الفنان أحمد زاهر معزيًا: "البقاء لله و الدوام لله انا لله وانا اليه راجعون ربنا يصبرك شدي حيلك ربنا يرحمه و يغفرله باذن الله"، وعلَّقت الفنانة السورية شكران مرتجى: "البقية بحياتك الله يرحمه ويصبرك".

