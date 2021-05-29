دينا الشربيني في لبنان لتصوير مسلسل الرعب و الإثارة (الزيارة)

بدأت الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها في مسلسل (الزيارة) في لبنان، وتشارك في بطولته مع تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

يتكون المسلسل من ثمان حلقات وتقوم فكرته على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، حسب موقع في الفن.

لمسلسل من كتابة ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية. وسيعرض قريباً على (شاهد VIP).

وترصد الأحداث حكاية (إنصاف) التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف "إنصاف" لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

يشار إلى أن النجمة دينا الشربيني شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل (قصر الني)ل مع عدة نجوم أبرزهم ريهام عبد الغفور ونبيل عيسى وصبري فواز وأحمد خالد صالح.