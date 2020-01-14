راشد الماجد وماجد المهندس في الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق

يتوّج النجمان راشد الماجد وماجد المهندس حفل اختتام الدورة الـ 25 من مهرجان دبي للتسوق، والتي حفلت بالكثير من العروض والخصومات المذهلة والمسابقات والجوائز غير المسبوقة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقيّة الحيّة مع أبرز النجوم المحليين والعالميين.

الحفل الختامي الأوّل لفعاليات اليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق تستضيفه كوكا كولا أرينا في 31 يناير، ويجمع النجمين راشد الماجد وماجد المهندس في أمسيةٍ يؤدّيان خلالها أجمل أغانيهما، مثل "تناديك" للمهندس و"بلا حب" للماجد وأغنيته الجديدة "دبي كوكب آخر" التي قدّمها مهرجان دبي للتسوق في افتتاح دورته لهذا العام، والكثير من الأغنيات التي تحبّونها.

يمتلك راشد الماجد حضوراً فنّياً مميزاً وهو أحد أبرز النجوم العرب وفي جعبته 40 ألبوماً غنائياً، وحقّق شهرةً واسعة مع إحيائه العديد من الحفلات حول العالم. أما ماجد المهندس فلُقّب بمُهندس الأغنية العربية وبصاحب الصوت الماسي واشتهر بالعديد من الأغاني والألحان لعددٍ من المسلسلات العربية، وحصل على جائزة أفضل مطرب عربي من "جائزة موريكس دور".

بإطلالة هذين النجمين في حفلٍ مشترك وأدائهما أجمل الأغاني التي سيردّدها الحضور معهما، سيشهد مهرجان دبي للتسوق لهذا العام حفلاً ختامياً استثنائياً، فاستعدّوا لأمسيةٍ لن تنسوها وكونوا على الموعد.