راغب علامة يوجه رسالة (قاسية) لفضل شاكر!

حل النجم راغب علامة، ضيفا في برنامج (يوم ليك) مع الإعلامية سمر يسري، المذاع على قناة الحياة، وبسؤاله عن توجيه كلمة للفنان فضل شاكر قال: (أنا عاوز أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وهايكون أفضل من المكان اللي أنت عايش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أولادك).

وتابع راغب علامة: (أنا من يوم ما شفته في وجه الجيش اللبناني مبقتش يعني لي شيء ومش بتابع أخباره، رغم إني كنت أحبه وساعدته في البداية)، حسب موقع اليوم السابع.

وعن النجمة اليسا قال: (تعاونت مع إليسا في أغنية واحدة ديو وكان وقتها مش عارف اسمها لسه كانت جديدة والمنتج جبلي أغنية وأنا قلتله هاغني معها رغم إن كان في نجمات تانية كبيرة وقتها).

وعن جورج وسوف قال: (أنا بحبه جدا وهو علامة فارقة في الغناء ومن أطيب الناس وأظرفهم على قلبي وأحب الجلوس معه، وأحب أسمع أغنياته بشكل كبير جدا.)

وقال راغب علامة، الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معاه لأن الحياة بقيت كمبيوتر وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا بناشد الجميع أن يبحثوا هذا الموضوع لأن هذا سيؤدى الى انفجار في المستقبل.

وعن امكانية أن يشارك مطربى مهرجانات قال راغب علامة، لو اتعرض عليا أغنى مع فرقة مهرجانات هوافق وهاتكون حاجة مختلفة لأنهم عملوا حاجات فرحت الناس، كما غنى خلال الفقرة أغنية (بنت الجيران).