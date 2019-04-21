رامز جلال في عيده الـ46.. نجم برامج المقالب الذي استغل شهرة عائلته للوصول إلى المجد

تحل اليوم الذكرى الـ46 عاما لمولد الفنان المصري، رامز جلال، والذي استطاع أن يشغل الرأي العام المصري والعربي والعالمي، رغم صغر سنه، بعد استغلاله شهرة والده وأخيه وعائلته الفنية، للدخول إلى عالم الفن، إلى أن وصل للمجد بعد اشتهار برنامج المقالب الذي يقدمه خلال السباق الرمضاني السنوي، بأفكار جديدة وزوايا متجددة.

نشأته

ولد رامز جلال في 20 أبريل 1973، وهو ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال، وابن المخرج أحمد جلال توفيق، وبدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة الأورمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية.

بعد انتهاء أيام المدرسة، قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، الذين كانوا نفس دفعته، ثم التحق بعد المعهد بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاه.

بدايته الفنية

تخرج "رامز" من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995، ثم قام ببعض الأدوار الثانوية، وكان أول عمل قام به أثناء دراسته بالمعهد، في مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير، عايدة رياض،كما أشترك في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تلفزيونية بعنوان "الرجل الطيب"، ثم مسلسل "ناس ولاد ناس"، ثم "الوعد الحق"، و"القضاء في الإسلام"، ثم "أنت لست زوجي".

وشارك "رامز"، في أول فيلم وهو "55 إسعاف" من إخراج مجدي الهواري، وبالرغم من أن الدور كان صغيراً، إلا أنه استطاع لفت الأنظار إليه ثم توالت الأفلام.

البطولة المُطلقة

قدّم "رامز" عدة أفلام سهلت عليه النجاح خلال بطولته المُطلقة، ومنها "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، ثم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، ثم قدم فيلم "حبك نار" مع مصطفى قمر، ثم انطلق لسماء النجومية، حتى جسّد أول بطولاته المُطلقة في صيف 2007، بفيلم "أحلام الفتى الطايش"، ثم بعدها "شبه منحرف"، و"رغدة متوحشة"، و"كنغر حبنا"، و"غش الزوجية"، و"حد سامع حاجة"، وفي النهاية إلى فيلمه الجديد "سبع البرمبة".

لمعان بريقه في الدراما

وغاب "رامز" عن الساحة فترة، ثم عاد في مسلسل "حياة الجوهري" ويعتبر هذا المسلسل بمثابة نقـلة لرامز فهو الذي عرف الناس بـــه، نظرا للنجوم المشاركين فيه، وعلى رأسهم الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي، ثم اشترك في أدوار كثيرة في مسلسلات التلفزيون "ألف ليلة وليلة" - "رد قلبي" - "في انتظار العمر" وغيرها.

أعماله المسرحية

وقدّم "رامز" مسرحية واحدة مع الفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله وهي "فيما يبدو سرقوا عبده" وكانت من إخراج محسن حلمي، وللأطفال قــدم مسرحية بعنوان الشبكة المسحورة مع سحر نوح وأحمد سلامة ومن إخراج د. سامي عبد الحليم.

برامج المقالب

وجسّد "رامز" على مدار 8 سنوات، برنامجه الذي يعتمد على إيقاع المشاهير في فخ الخدعة التي أعدّها، وأبرزهم "رامز قلب الأسد"، و"رامز تعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز تحت الأرض"، و"رامز تحت الصفر"، إلى برنامجه الأخير الذي سيقدمه السباق الرمضاني المقبل، والذي أثار جدلا واسعا، وهو "رامز في الشلال".

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