الضيف أحمد في الذكرى الـ49 لوفاته.. اكتشفه فؤاد المهندس وورطّ سمير غانم في الزواج من صومالية

تحل الذكرى الـ49 لوفاة الفنان المصري الضيف أحمد، الثلاثاء 16 أبريل، حيث رحل عن عالمنا، عام 1970، وكان الراحل مشروعًا لنجم كبير إلا أن الموت كان أسبق إليه، ورغم الحياة القصيرة لكن أعماله الفنية ارتبطت في ذاكرة المشاهد العربي، فهو صاحب موهبة صادقة وأداء مميز.

وبهذه المناسبة يرصد "البوابة"، أبرز ما في حياته الفنية والخاصة.

بدايته الفنية

بزغت موهبة الضيف أحمد، من خلال خشبة مسرح الجامعة، حيث قام بالتمثيل والإخراج بفريق التمثيل ونال عدة جوائز لإخراجه عددًا من الأعمال من روائع المسرح العالمي، وحصل على الميدالية الذهبية وكأس الجامعات المصرية.

شاهده الفنان المصري فؤاد المهندس، وهو يؤدي شخصية "الإخوة كرامازوف"، على خشبة المسرح بالجامعة، فأسند إليه دورًا في مسرحية "أنا وهو وهي"، لتكون هذه الخطوة هي انطلاقته الفعلية في عالم الفن والغوص في كل أسراره.

وعندما بدأ المخرج محمد سالم، في تكوين فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، اختار جورج سيدهم، ليكون أول عضو بها، ثم أضاف سمير غانم إليها، بعد أن سمعه وشاهده في أكثر من عمل، واتفق كل من سمير وجورج، على ضمْ الضيف أحمد، إليهما بعد التأكد من موهبته.

أصبح فنانًا شاملًا بموهبته

كان الضيف أحمد صاحب الحضور ومرتجل الإفيهات العفوية، على المسرح، ما جعل المخرج محمد سالم يسند إليه منصب المدير الفني للفرقة والمتحكم في جميع شئونها فكان يقوم بتأليف بعض من الأعمال وكان يقرأ أيضًا النصوص ويقوم بتجهيزها وإعدادها بل كان أحيانًا يقوم بإخراج بعضها.

لحنّ جميع اسكتشات فيلم "30 يوم في السجن"، وقام فيه بدور محوري، ما جعله يحصل على لقب "الفنان الشامل” ما جعل كل من جورج وسمير يصران على عدم ضمْ أي عضو جديد للفرقة بعد رحيله، مؤكدين أنهما بذلك سيظلمان أي شخص يأتي مكان الضيف، وظلت فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، بجورج وسمير، وتعاون مع الفنانة صفاء أبو السعود.

جسّد مشهد "ميت" في بروفة مسرحية وتوفى بعدها

عاد الفنان المصري الضيف أحمد، إلى مصر قادمًا من الأردن، قبل ساعات من وفاته، حيث حرص على القيام بالبروفة الأخيرة لمسرحية "الرجل اللي جوز مراته"، وكان يجسد فيها دور شخص ميت وكان يجب عليه أن يوضع في نعش خلال هذا المشهد وهو ما حدث بالفعل.

وعقب الانتهاء من البروفة الأخيرة توجه الضيف أحمد، إلى منزله، وظهر عليه حالة من الإرهاق الشديد، فقال لزوجته نبيلة مندور، إنه يشعر بضيق في التنفس، فطلبت له زوجته الطبيب واستراح على السرير فتضاعف الألم عليه ولم يحضر الطبيب الذي طلبته زوجته، فأسرع به الجيران إلى مستشفى العجوزة، لكن فاضت روحه إلى خالقها وهو في طريقه قبل أن يصل إلى المستشفى.

ورّط سمير غانم بالزواج من صومالية

كشف الفنان المصري سمير غانم، عن موقف حدث له في زيجته الأولى فقال إنه تزوج في شبابه بسيدة صومالية كانت معجبة بفنه، وتحضر جميع مسرحياته، لافتًا إلى أنه تزوج بهذه السيدة لمدة عام واحد فقط وكانت والدته تحبها، ولكن لم يستمر الزواج.

وأوضح سمير غانم، أنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوًا في فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وأن من شجعه على الزواج منها هو صديقه الراحل الضيف أحمد.

وفاته

رحل الضيف أحمد، عن عالمنا في 16 من أبريل من عام 1970 حيث رحل، إثر سكتة قلبية مفاجئة، وهو في عُمر الـ34 عامًا، تاركًا خلفه بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، والكوميديا العربية.

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