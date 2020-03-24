رامي جمال يسخر من "العزل المنزلي" بسبب كورونا: فرصة إصابتي في البيت أكتر! (صورة)

سخر الفنان المصري رامي جمال، من العزل المنزلي الذي يخضع له حاليًا، بإجبار من زوجته التي تخشى من إصابته بفيروس كورونا.

وكتب رامي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "مراتي من حرصها منعتني أروح مكتبي اللي مابشوفش فيه غير شخص واحد عشان خايفة إنه يعديني".

وأضاف: "انهاردة بس أنا فتحت الباب 2 مليون مرة، ما بين صيدلية وسوبر ماركت وجيران وخضار وحارس البيت".

وتابع المطرب الشاب: "والله فتحت لـ6 أشخاص مختلفين وكل مرة تقولي الكحول واغسل ايدك".

واختتم رامي ساخرًا: "أنا فرصة إصابتي من على باب البيت أكتر بكتير من لو نزلت".

وكان رامي جمال قد شارك في تحدي الخير الذي أطلقه عدد من الرياضيين والفنانين عبر حساباتهم الشخصية، معلنًا تبرعه لصالح مستشفيات العزل في محافظتي الدقهلية والقاهرة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرا ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة "نجوم ريكوردز" على‎ موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحقق رامي نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة في الألبوم "سقف"، التي نالت نسب مشاهدة عالية، بعد مشاركة العديد من المشاهير في تصويرها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: