الفنانة هيا الشعيبي تثير الجدل بعد سخريتها من أصالة..وما علاقة أحلام بذلك؟

حلت الفنانة الخليجية هيا الشعيبي ضيفة على برنامج "كاربول بالعربي" مع هشام الهويش على قناة "SBC"، وفي أحد لقطات الحلقة أثارت الجدل بعد أن هاجمت الفنانة السورية أصالة بطريقة ساخرة، والبعض قال أنها فعلت ذلك دفاعًا عن الفنانة أحلام.

وفي التفاصيل، تداول النشطاء مقطع من حلقة "كاربول بالعربي" ظهرت فيه هيا الشعيبي التي تصدرت ترند غوغل وهي تتحدث بأسلوب ساخر وبشكل واضح عن الفنانة أصالة، وبدأت حديثها عندما قالت عن أحلام: "بحبها شخصيتها قوية وملكة في نفسها".

وبعد أن قامت بتقليد احلام، قالت هيا الشعيبي: "لا حد يجيها ولا حد يقرب صوبها خصوصا اللي تقول آآآآآآآه.."، وردا على سؤال هشام الهويش عن من تقصد بكلامها، أجابت: "أقصد ناس وقفت على المسرح وقالت أنا ما عندي إلا فستان واحد بدكن بدكن ما بدكن ما بدكن".

وكان تعليق هيا الشعيبي قد أثار الكثير من الجدل على السوشيال ميديا، حيث اتفق البعض معها وأشاد بموقفها ودفاعها عن الفنانة أحلام، بينما رأى قسم آخر أنه لا يجوز التحدث بهذه الطريقة عن الفنانة أصالة وفي النهاية الجميع يختلف مع بعضهم ويجب قول كلمة خير في مثل هذه المواقف بدلًا من إثارة المزيد من الحقد والغل بين النجوم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: