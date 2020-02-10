رامي جمال يقدم أول عمل غنائي بعد تراجعه عن الاعتزال .. وهذه رسالته

قدّم الفنان المصري رامي جمال رسالة قوية تهدف إلى عدم اليأس من المرض والفشل وأي شيء يمكن أن يواجهه الإنسان في حياته، وجاءت رسالته من خلال فنه حيث طرح أولى أعماله الغنائية بعد عدوله عن قرار اعتزال الغناء بسبب حالته النفسية التي تأثر بها بعد إصابته بمرض "البهاق".

العمل الغنائي الجديد للفنان المصري رامي جمال حمل اسم "سقف" وهو عبارة عن أغنية تم طرحها على طريقة الفيديو كليب من أولى أغانيه في الكليب الجديد الذي يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وحمل الكليب الكثير من ألوان البهجة والسعادة حيث شاركه قرابة 45 نجما ونجمة من أبرز مشاهير الفن والرياضة في مصر دعمًا منهم لحالته الصحية التي أثرت على نفسيته.

أغنية "سقف" تم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على قناة شركة "نجوم ريكوردز"، المنتجة للكليب، وكانت على غرار ما رأيناه في أغنية "3 دقات" للمطرب آبو، وأغنية "سقفة" واللتان طُرحتا في دورات مهرجان الجونة السينمائي، ويحمل الكليب رسالة مضمونها عدم الاستسلام لما قد يواجهه الإنسان في حياته بشكل عام حتى لا يؤثر على شيء من مسؤولياته.

وظهر في الكليب مجموعة من نجوم الفن والرياضة في إطار دعمهم وتضامنهم مع رامي جمال، وكان من بين المشاركين الإعلامية إسعاد يونس "صاحبة السعادة" كما يطلق عليها محبوها، إضافة إلى النجوم حميد الشاعري وأحمد السقا وأكرم حسني وكريم محمود عبدالعزيز وهشام عباس وشيماء سيف.

وظهر أيضًا في الكليب عمرو يوسف ونشوى مصطفى وإيمان العاصي وهشام ماجد وحماده هلال وحسن الرداد وهنادي مهنى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن ومحمد أسامة ومحمد أنور وحمدي المرغني وكريم عفيفي، والمنتج هشام جمال ومي عمر وأحمد السعدني وسليمان عيد وكريم فهمي وعمرو سعد وإنجي علي وعمرو وهبة وبيومي فؤاد والإعلامي شريف مدكور والشيف علاء الشربيني.

وشملت قائمة النجوم عدد من نجوم الرياضة في ناديي الأهلي والزمالك والمنتخب المصري ومنهم: رمضان صبحي وحسين السيد وشيكابالا وطارق حامد وأحمد الشيخ وعمرو السولية ومحمود علاء وحسين الشحات ومحمد هاني وحسني عبد ربه والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والإعلامي الرياضي هاني حتحوت.

وجاءت رسالة رامي جمال في نهاية الكليب على شقين الأولى للجمهور والثانية لنجوم الفن المشاركين معه وقال فيها: "بسبب الدعم النفسي اللي لقيته منكم لقيت إن واجبنا إن الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها وفي صناعتها لكل حد محبط أو لسه موصلش لحلمه، هدفنا نقولك لو الظروف هتسخف.. سقف، كلمة شكرًا مش كفاية لكل حد ظهر في الفيديو ده، وجودكم شرف ليا".

أغنية "سقف"، من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع توما وشاركوا بالظهور في الكليب أيضًا.

يُذكر أن رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق في نهاية أكتوبر الماضي على خلفية ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق مختلفة في جسده دون أن يجد له علاجًا، وأعلن وقتها الاعتزال إلا أن الجمهور والنجوم دعموه في مرضه ما اضطره للعدول عن قرار الاعتزال في نوفمبر الماضي ليظهر مجددًا بأعمال غنائية.

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