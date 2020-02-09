محمد رمضان متهم بالترويج للاغتصاب ونشر الرذيلة.. تعرفوا على التفاصيل!

أثار كليب الفنان المصري محمد رمضان "بم بم" موجة من الغضب بين الجمهور وصلت إلى حد المطالبات بحبسه بتهمة الترويج للخمور،الاغتصاب ، والمثلية الجنسية.

في التفاصيل، تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ ببلاغ رسمي يطالب فيه بحبس الفنان محمد رمضان بعد إطلاق الأخير أحدث أعماله المصورة "بم بم/ رايحين نسهر".

الفيديو كليب أظهر محمد بعدة أوضاع مثيرة للجدل ومخلة، أولها شربه للخمر، إذ اعتبرها المحامي طريقة للترويج لشرب الخمر لما يعطي للشخص شعور بالمتعة وعدم التوازن، تلاها ظهوره في مشهد وهو يعانق رجل بطريقة رومانسية ظناً منه أنها أنثى.

أما مشهد الاغتصابفقد نال الحيز الأكبر، إذ أظهر الفنان وهو يدخل على فتاة في دورة المياه أكثر من مرة، ليقوم بالمرة الأخيرة باغتصابها إضافةً إلى الرقصات التي اعتبرها المحامي تلميحات جنسية.

وسيحاسب رمضان حسب القانون بالحبس مدة 6 أشهر مع غرامة مالية تحددها المحكمة، كما أن الحساب القضائي أيضاً سيصل للشركة المنتجة للفيديو كليب بتهمة نشر مثل هذه الأعمال وعلى الأغلب ستعاقب بنفس الحكم.

من جهة أخرى، حقق فيديو كليب "بم بم" أكثر من 36 مشاهدة في غضون شهر عبر قناة الفنان الشخصية في اليوتيوب.



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