رامي جمال يكشف معاناته مع الإنجاب.. وزوجته ترفض التخلي عنه

لم يشعر الفنان المصري رامي جمال بالإحراج من إعلان عدم قدرته على الإنجاب، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم.

رامي جمال يعاني مشاكل في الإنجاب

وأوضح حمال أنه يعاني من القدرة على الإنجاب، لافتًا إلى أن زوجته رفضت التخلي عنه من أجل الزواج بشخص آخر والإنجاب منه، مشددًا إلى أنه تمنى إنجاب طفل يحمل اسمه، لكنه راضٍ بقضاء الله وقدره.

وقال الفنان: "عرفت إني عندي مشكلة ليها علاقة بالإنجاب.. كنت أتمنى إنجاب طفل، وأولاد أخواتي هم أولادي وبحبهم من قلبي، وسبحان الله مبقتش بفكر في الموضوع.. كنت الي بخاف عليه ناريمان إنها تكون متأذية من القصة دي".

وكشف الحوار الذي دار بينه وبين زوجته، إذ قال: "قلت لها في مرة يا بنتي إحنا عايشين مرة واحدة ما فيش وقت تعملي جدعة وتضيعي على نفسك حلم الأمومة.. الراجل ممكن يعيش عادي لكن الست اتخلقت عندها غريزة رقم واحد للأمومة.. عمري ما هشوفك قليلة أصل لو مشيتي".

رد فعل زوجته

وأشار إلى أن رد فعلها جاء مشابهًا له، إذ قالت له إن الأزراق تأتي لكل شخص بعينه، لكن الإنجاب مربوط بين شخصين، فإذا الله أراد أن تنجب منه ستنجب بمشيئته.

وأوضح أنه راضِ بقضاء الله، فهناك احتمال أن ينجب طفلًا ويتعرض فيما بعد للخطف، أو ليعاني من مرض ما، وأضاف: "الحمد في المنع وليس في العطاء فقط، أنا راضي واللي يضيقني إن عدم الإنجاب يسبب مشكلة لأهلي وزوجتي.. وبتمنى الإنجاب ولكن لا يشغل تفكيري الآن".



