رامي جمال يفاجئ زوجته بهدية على تويتر.. ما هي؟

كشف المطرب والملحن المصري رامي جمال عن مفاجأة يحضرها لزوجته المطربة الشابة ناريمان، وهي التحضير لألبوم خاص بها.

كما أعلن رامي جمال عن بدء تحضيره لألبومه الجديد، باختيار عدد من الأغاني لضمها إلى الألبوم الجديد، بعد نجاح ألبومه الأخير "أنا لوحدي"، مشيرا إلى أن إجراءت الحظر الخاصة بفيروس كورونا فرضت عليه البدء مبكرا في الاستعداد للألبوم.

وقال رامي جمال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما اني باخد سنه او اكتر في التحضير"، مضيفا: "ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا.. ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا".

بما اني كده كده محظور 🚫 قررت ابدأ في اختيار اغاني جديده لألبومي القادم بِما اني باخد سنه او اكتر في التحضير ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل البوم لناريمان في انواع مختلفه من الاغاني بجد .الجميل انها متعرفش اني قررت اعمل كده والاجمل انها هتعرف من هنا 👉🏾 ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ❤️ — Ramy Gamal (@RamyGamal) May 27, 2020

ومن جانبها، ردت ناريمان على تغريدة زوجها رامي جمال، قائلة: "ما هذه المفاجأة الفظيعة الرهيبة المريبة"، فرد عليها بالقول: "تستاهلي خير الدنيا كله".

ما هذه المفاجأة الفظيعة الرهيبة المريبة 🤔😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 https://t.co/OGy7FnWe2N — Nariman (@narimannRG) May 27, 2020

نذكر أن آخر ألبومات رامي جمال "أنا لوحدي" هو الخامس له وتم إصداره في 14 فبراير 2020، وحصل به رامي جمال علي أعلي المبيعات في فيرجين. ويتضمن الألبوم أول أغنية لرامي جمال مع زوجته ناريمان "مش ملاحظ حاجة" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية. علما بأن زوجته هي مطربة معتزلة منذ عام 2014.

ويعد ألبوم رامي جمال الجديد هو الأول بعد تراجعه عن قرار اعتزال الغناء، حيث كان قد قال إنه يفكر في الاعتزال، وذلك بعد إصابته بمرض البهاق، بعدما كشف في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تجربته مع المرض التي بدأت قبل نحو عامين، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراض مرضه، كما بين عدد من ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

كما تحدث رامي جمال عن الخيارات التي اقترحها مقربون منه لتفادي صدمة الجماهير مما أصابه وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حد وصفه.

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