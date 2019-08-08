رامي صبري يتصدر (تريند مصر) بـجديده (فارق معاك)

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة على موقع (انستجرام)، وعلق رامي قائلاً:(ألبوم #فارق_معاك يتصدر تريند مصر .. شكراً ليكم جميعاً ودايماً في نجاح بدعمكم المستمر).

وتصدر ألبوم الفنان رامى صبرى (فارق معاك) مؤشرات البحث عبر موقع (تويتر و "يوتيوب)، وذلك عقب طرحه منذ أيام قليلة، حيث تفاعل الجمهور مع الأغنيات التى تم تقديمها فى الألبوم ،ويضم ألبوم رامي صبري (فارق معاك)، 12 أغنية، ومن إنتاج (نجوم ريكوردز)، وهم (بتاع بنات، وأنا بابا، وحاول تنساني، وقولت اللي عندي، وهو في كده، وفارق معاك و غيرها

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما (وعجبي)، و(فارق معاك).