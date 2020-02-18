رامي صبري يوجه رسالة لهاني شاكر بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات!

وجه الفنان رامي صبري رسالة للفنان هاني شاكر بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنع مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء وإقامة الحفلات، وشمل هذا القرار محمد رمضان وحسن شاكوش وعمرو كمال وحمو بيكا وغيرهم.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على موقع التواصل رسالة للفنان ونقيب الموسيقيين هاني شاكر وقال له: "حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد يمشوا عليها بس تمنعهم عشان رزقهم وكمان في جمهور كبير متابعهم".

وتابع: "أنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا وعايز تحافظ على الفن في مصر بس بلاش تقطعلهم رزقهم وحياة الغالية".

وكان الجمهور قد أشاد برسالة رامي صبري وتفاعله فيما يخص قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، واعتبر العديد ممن تابعوا القصة أن كل ما ذكره صبري هو كلام سليم ويجب إعادة النظر من جهة نقابة المهن في القرار الذي تم اتخاذه.

والجدير ذكره أن بعض مطربي المهرجانات كحسن شاكوش وعمرو كمال وحمو بيكا بدأوا بتعديل بعض الكلمات غير المناسبة في أغانيهم وأعادوا نشرها من جديد على يوتيوب بهدف إثبات حسن النية وبأنهم لديهم القابلية للالتزام بقوانين النقابة.

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