رامي عياش يصدم الجمهور: "الطبيب أخبرني أنه ورم سرطاني"!

أثارت بعض التقارير الصحفية الجدل والقلق حول الحالة الصحية للفنان اللبناني رامي عياش، حيث تداولت بعض المواقع أنباء عن إصابته بورم سرطاني، وسرعان ما انتشرت هذه الأقاويل على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله في الأيام الماضية، فإن الفنان رامي عياش خرج عن صمته وأوضح بالفعل ما حقيقة إصابته بمرض السرطان، وعلق قائلًا: "كنت في دبي مع شقيقي شادي، ولاحظت ورمًا في ظهري، فذهبت لزيارة الطبيب الذي أخبرني أنه ورم سرطاني".

وتابع: "بعد تسريب الخبر للناس..الكثير هاجموني وقالوا أنني أريد أن يتعاطف معي الجمهور، ولكن بعد استئصال الورم من ظهري تبيّن أنه ورم حميد".

على الصعيد الفني، فإن الفنان رامي عياش ليس لديه الكثير من النشاطات الفنية مثل باقي النجوم، ومن آخر أعماله خلال الأشهر الماضية، فيديو كليب أغنية "سكر السكاكر"، والتي ظهرت فيها برفقته الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده.

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