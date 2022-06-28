رامي عياش و زوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتها في أجواء مبهجة

بدأ الفنان رامي عياش استعادة حياته ونشاطه الفني والعائلي، بعد انقضاء فترة الحداد على والده الذي توفي في السادس من الشهر الحالي. حيث احتفل عياش برفقة زوجته مصممة الأزياء الشهيرة اللبنانية داليدا عياش، بعيد ميلاد ابنتهما (إيانا) بأجواء عائلية هادئة.

هذا و شاركت داليدا متابعيها ببعض الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على (إنستغرام)، معلقة عليها بالقول: (عقبال الميّة يا فرحة بيتنا).

وظهرت الطفلة (إيانا) في الصور متوسطة والديها، وهما يطبعان قبلة على وجنتيها، بينما يشاركهما ابنهما (آرام)، كذلك، الاحتفاء بشقيقته الصغرى. وجذبت تلك الصور، التي نشرتها داليدا، وشاركها رامي، العديد من المشاهير الذين عبروا عن تمنياتهم للطفلة بالتوفيق والنجاح بالحياة، وكان من أبرزهم: لجين عمران، ومنى أبو حمزة، وإيمان العاصي وسابين.