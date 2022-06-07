الموت يفجع رامي عياش بأقرب الناس اليه

نعى الفنان اللبناني رامي عياش والده رامز سامي أبو عياش ونشر عبر حسابه الشخصي على (إنستغرام) رسالة قال فيها: (الله معك يا أبي وحبيبي رامز أبو عياش). بالإضافة إلى موعد تشييع الجثمان، حيث سيستقبل المعزين على مدار ثلاثة أيام.

من جهة اخرى، حل النجم رامي عياش ضيفًا على برنامج (حديث البلد) الذي تقدمه الإعلامية منى أبو حمزة، ويخرجه المخرج باسم كريستو، عبر شاشة تليفزيون mtv، وقدم رامي لأول مرة مقطعًا من أغنيته الجديدة، (حلوين حلوين) والتى سيفتتح بها نشاطه الفني في موسم الصيف، والأغنية من كلمات أحمد راؤول، والحان رامى عياش، ومن المقرر تصويرها خلال أيام، ويقول مطلع الأغنية: (حلوين حلوين مع بعض حلوين.. قمرين عاشقين.. لايقين رايقين وبشوق وحنين طيرين دايبين).