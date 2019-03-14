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رامي مالك وخالد النبوي أبرزهم.. فنانون من أصول عربية تألقوا في "هوليوود" (صور)

رامي مالك وخالد النبوي أبرزهم.. فنانون من أصول عربية تألقوا في "هوليوود" (صور)
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