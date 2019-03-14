رامي مالك وخالد النبوي

حاز القليل من الفنانين والفنانات العرب على لقب "العالمي"، فمنذ تألق الفنان عمر الشريف في الدراما الأمريكية، لم نر إلا عدد قليل ممن واصلوا هذا التألق، واستطاعوا النجاح في الوصول إلى هوليوود.

ويرصد "البوابة"، ألمع النجوم الذين تخطوا التمثيل المحلي وقفزوا إلى العالمية، بأدوار متميزة وظاهرة.

عمرو واكد

عبر الفنان المصري عمرو واكد، إلى العالمية بمشاركته في عدة أفلام أمريكية، جسّد فيها البطولة بجوار شخصيات وأسماء كبيرة، حيث شارك النجم العالمي جورج كلوني بطولة فيلم "سريانا" عام 2005.

وبعدها لعب "واكد" دور حسين كامل وزير التصنيع العسكري العراقي، ورئيس الحرس الجمهوري، وزوج "رغد" ابنة الرئيس العراقي صدام حسين، في المسلسل الأمريكي "بيت صدام" عام 2008.

وشارك "عمرو" في الفيلم الإيطالي "الأب والغريب"، عام 2010، وبعدها تألق في الفيلم الأمريكي "لوسي"، حيث شارك الفنانة الأمريكية "سكارليت جوهانسون" البطولة في 2014.

ويظهر "وأكد" مجدّدا على شاشات التلفزيون الأمريكي في مسلسل "رامي"، أبريل المقبل، ويجسد خلاله شخصية كوميدية، ويظهر أصلع الرأس.

رامي يوسف

اشتهر الممثل المصري الأمريكي، رامي يوسف، بتقديم عروض ستاند أب كوميدي، أهلته إلى دخول الدراما الأمريكية بنجاح، ليشارك بعدها في عدد من المسلسلات منها See Dad Run، وMr. Robot.

ويظهر "يوسف" في بطولة مسلسل كوميدي أمريكي، يحمل اسمه "رامي"، وتعرضه شبكة Hulu، حيث يحكي قصة شاب مسلم يعد الجيل الأمريكي الأول لأبوين مصريين، ويعيش في ولاية "نيو جيرسي" المنقسمة سياسيًا، ويعاني من أزمة الهوية في مجتمع يضم ثقافات متعددة.

ويشارك "يوسف" بطولة المسلسل، الفنان المصري العالمي عمرو واكد، والذي يظهر بشخصية كوميدية، أصلع الرأس، بجانب كل من الممثلة الفلسطينية هيام عباس والممثل السوري البريطاني ليث نقلي.

رامي مالك

يُعد الفنان المصري الأمريكي، رامي مالك، من أكثر الفنانين الذين حققوا نجاحات باهرة في الدراما الأمريكية، بعدما شارك في عدة أفلام ومسلسلات أمريكية، حصد خلالها عدة جوائز، كانت آخرها جائزة الأوسكار، كأفضل ممثل عن فيلمه "هيومان رابسودي".

وحصد "مالك" عدة جوائز أخرى سبقت الأوسكار، وهي جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وجائزة البافتا لأفضل ممثل، وجائزتي إيمي وجوائز أخرى.

ولعب مالك عدة أدوار متنوعة في السينما والتلفزيون الأمريكي منها ثلاثية ليلة في المتحف، ومسلسل الهادئ (2010)، ثم بزوغ الفجر 2 في 2012، والفيلم الدرامي Short Term 12 عام 2013.

وجسّد مالك في عام 2018، دور البطولة في فيلم سيرة ذاتية "افتتان البوهيمية" وقام بتجسيد شخصية المغني الإنجليزي الشهير فريدي ميركوري، حصل من خلالها على جائزتي جولدن غلوب والأوسكار كأفضل ممثل.

خالد النبوي

شارك الفنان المصري خالد النبوي، في عدة أفلام أمريكية، حصل من خلالها على لقب العالمي، ونال العديد من الجوائز، كان منها جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم "المهاجر".

ولعب "النبوي" عدة أدوار مختلفة في الدراما الأمريكية، منها مشاركته في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قادة جيش صلاح الدين.

وشارك أيضًا في بطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية الأخرى.

للمزيد من أخبار الفن: