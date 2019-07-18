رانيا فريد شوقي تعتمر عن روح والدها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة لها أثناء تأدية العمرة لوالدها، وكتبت عليها: (الحمد لله تمت العمرة لأبويا بفضل الله ربنا كان مسهلها أوي ربنا يتقبل منى ويجعله في ميزان حسناتك يا حبيب قلبى وعمرى، الله يرحمك يا بابا ويجعل مثواك الجنة، ودعيت لكل اللى أمنونى الدعاء لهم ربنا يتقبل يارب)، حسب موقع اليوم السابع.

وكان أبطال وصناع مسرحية (الملك لير) قد عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من اليوم الأربعاء على (المسرح العربي) بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل.

مسرحية (الملك لير) رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمي وهبة مجدي و آخرين.