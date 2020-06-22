رانيا يوسف بالمايوه على الشاطئ والجمهور يعلّق: "البطانة فين؟" (صور)

يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف شعرت بأنها غابت عن الأنظار في الآونة الأخيرة، ولم تعد تتصدر المشهد كما في السابق، خاصة حينما اكتسبت شهرة واسعة بسبب فستانها الفاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والكلمة الأكثر بحثًا في وقتها وهي "البطانة".

ولكن لكل مشكلة حل بالنهاية، وهو ما لم تتردد بالقيام به الفنانة رانيا يوسف، والتي قررت أن تخطف الأنظار من جديد وذلك بعد مشاركتها للجمهور صور جديدة لها أثناء قضائها الإجازة على أحد الشواطئ، وظهرت مرتدية "كاش مايوه" وشبه عارية خاصة في الجزء السفلي من جسدها.

وعلى الرغم أن الصورة حصدت أكثر من 100 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة عبر إنستغرام، إلّا أن أغلب التعليقات كانت هجومية وساخرة في نفس الوقت، حيث كتبت لها متابعة وقالت: "ان لم تستحي فافعل ما شئت"، بينما علق آخر وقال ساخرًا: "البطانة فين يا روني"، فيما قال لها هذا المتابع: "أيوه عايزه ايه يعني..احترمي سنك!".

على الصعيد الفني، غابت رانيا يوسف عن سباق رمضان 2020، وكانت آخر أعمالها مسلسل "مملكة ابليس"، وشاركها في التمثيل كل من غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داود، أسماء جلال، وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: