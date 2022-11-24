رانيا يوسف تتألق بجلسة تصوير جديدة و بالأزرق

تألقت الفنانة رانيا يوسف، في أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وظهرت رانيا يوسف بلوك جريء، بفستان أزرق قصير مفتوح الصدر، واعتمدت على تسريحة شعر وميك جذاب، واضافت لمسات عصرية باكسسوارات مميزة.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم (التاروت) بطولة سمية الخشاب، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، والفيلم من إخراج إبرام نشأت وتأليف معتز المفتى.