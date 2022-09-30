توجيه تهمة السرقة لسمية الخشاب و رانيا يوسف و جهاز الرقابة!

تقدم المخرج أحمد عياد الرشيدي، شكوى ضد السيناريست معتز المفتي بتهمة سرقة سيناريوو اسم فيلمه، وذلك بالتزامن مع احتفال فريق عمل فيلم (تاروت) بتصوير الفيلم و هو من بطولة النجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف.

و في التفاصيل، فقد أكد المسؤول الإعلامي عن شركة (ميلودي ستارز) للإنتاج الفني والتوزيع أن قصة فيلم (تاروت) كان قد قدّمها المخرج أحمد عياد الرشيدي وشاركه في كتابة السيناريو والحوار محمد مكي، إلى لجنة الرقابة على المصنفات الفنية عام 2021، مع سيناريو فيلم آخر بعنوان (أوجي) ثم فوجىء بفيلم يحمل نفس الاسم، وزادت المفاجأة بمعرفة أن ترخيصه صدر مؤخرا).

وكانت النجمتان سمية الخشاب ورانيا يوسف قد احتفلتا مع فريق فيلم (تاروت)، بانطلاق تصوير الفيلم، بحضور المخرج إبرام نشأت، ومنتج العمل والمؤلف معتز المفتي. و يشارك في بطولة الفيلم أيضا كل ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف في الفيلم.