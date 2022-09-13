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رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ(جمبسوب) ذهبي و رمانة!

سهير العابد

سهير العابد

منشور 13 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:38
رانيا يوسف
رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة في أحدث إطلالة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام).

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وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي تجلس علي اريكة وتحمل في يدها ثمرة فاكهة (الرمان) مرتدية جامبسوت من قماش القطيفة اللامع باللون الذهبي، مكشوف البطن و الظهر له ذيل طويل، فيما نسقت عليه حذاء ذا كعب عال باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من الاكسسوارات الأنيقة.

وفنيا، تنتظر الفنانة عرض مسلسل (عالم تاني) الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعي، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

كلمات دالة:رانيا يوسف

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