رانيا يوسف لمتابعيها: (لا أهتم بما تفكرون!)

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة حادة لمتابعيها، وذلك عقب الهجوم الذي تعؤضت له بسبب إحدى إطلالاتها الجريئة علي شاطئ البحر.

ونشرت رانيا يوسف فيديو لها علي شاطئ البحر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وعلقت علي الفيديو كاتبة: (لا أهتم بما تفكرون، لأنني لم أولد كي أثير إعجابكم).

هذا وقام عدد من المتابعين بمهاجمة الفنانة رانيا يوسف، بعد نشرها صورا بمايوه جريء، أثناء قضائها عطلتها الصيفية، عبر خلال حسابها الرسمي على تطبيق (إنستغرام)

يذكر أن الفنانة تصدرت محرك البحث بعد بدء أولى حلقات مسلسل التشويق والإثارة (شارع 9) ، والذي يذاع الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .