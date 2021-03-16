رانيا يوسف تقاضي قناة عراقية و مذيعا و تطالب بـ10 ملايين تعويضا

كشف طارق العوضي، محامي الفنانة رانيا يوسف، عن تقدمها ببلاغ ضد قناة (الرشيد العراقية) و المذيع العراقي نزار الفارس، ومطالبتها بتعويض ضدهما بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وقال العوضى، إن الفنانة رانيا يوسف تقدمت ببلاغ ضد القناة وأحد المذيعين بها بسبب ما قامت به مؤخرًا من مخالفات شكلت جرائم جنائية معاقب عليها قانونا ومخالفات لقواعد عمل القنوات الأجنبية بمصر كان آخرها اقامة مؤتمر صحفي تناول بث أخبار كاذبة وتشهير بها فضلاً عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير علي سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، حسب موقع اليوم السابع.

وتابع طارق العوضى: (هذا بالإضافة إلى استغلال الحلقة استغلالاً سياسيًا رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه، كما أننا بصدد رفع دعوى تعويض ضد القناة والمذيع المذكورين بمبلغ 10 ملايين جنيه بسبب ما أصاب موكلتنا من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات واخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث).

واختتم البيان: وسابقا تقدمنا بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام وكذلك شكوى إلى سفير الجمهورية العراقية بمصر مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية .

وتسببت المقابلة التي أطلت فيها الفنانة رانيا يوسف في أزمة كبرى، بسبب التصريحات الجريئة التي ذكرتها ونوعية الأسئلة التي طرحت عليها، وهو ما كان سببا في جدل كبير وقت عرض المقابلة.