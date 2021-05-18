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رحمة رياض تكشف سبب خلافها بدنيا بطمة.. وتصف نفسها بنجمة العراق الأولى!

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 10:18
رحمة رياض
رحمة رياض

أطلَّت الفنانة العراقية رحمة رياض ضيفة في برنامج الجديد مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، وتطرَّقت للحديث عن مجموعة من المواضيع وخلافاتها مع النجمات الأخريات.

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سأل علي ياسين الفنانة الحسناء حول خلافها مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتجيب رحمة رياض أن لا خلاف بينهما على الإطلاق، مُشيرةً إلى أنها ألغت متابعتها على موقع "إنستغرام" بعدما لاحظت أن بطمة ألغت متابعتها لها، رغم أنهما لا تزالان تتابعان بعضهما البعض عبر تطبيق "سناب شات".

وحينما أصرَّ علي ياسين على تأكيد خلافهما، أشارت رياض أن إلغاء بطمة متابعتها قد يكون عن طريق الخطأ.

 

خلاف رحمة رياض وإليسا

 

أما بشأن رفض إليسا الغناء معها في برنامج "ستار أكاديمي" قبل 11 عامًا، أشارت رياض أن الموضوع مر عليه سنين طويلة، وأضافت أنها حزنت لهذا الفعل، لكنها لا تحقد أو تكره أحدًا.

وأعربت الفنانة عن حبها لإليسا وأغانيها، وقالت: " "أنا أحب إليسا وأراها مثال للمرأة القوية ونجمة كثر هم أشخاص الذين يطمحون أن يصبحوا مثلها، وهي فنانة دائماً متجددة وأسمع لها دائماً."

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نجمة العراق الأولى

 

أشارت رحمة رياض أنها نجمة عراق الأولى، حيث لا ترى تصريحها هذا دليل غرور أو كبر، بل هو دليل ثقة وافتخار بنفسها.

كلمات دالة:رحمة رياضإليسادنيا بطمةفنمشاهيرعلي ياسين

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