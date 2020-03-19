شذى حسون: رحمة رياض كاذبة.. وهل سخرت من إليسا بهذا الرد؟

هاجمت الفنانة العراقية "شذى حسون" مواطنتها الفنانة "رحمة رياض" ووصفتها بالإستغلالية ومحاولة لصق اسمها باسم شذى حسون.

وفي التفاصيل، بدأ الخلاف منذ عدة سنوات بعدما سُئلت الفنانة شذى عن رحمة رياض لتجيب "ما أعرفها"! مما أثار صدمة رحمة التي أكدت أنهما كانتا معاً في برنامج سوبر ستار وفي نفس الغرفة وأضافت كان بيننا اتصالات هاتفية لحين دخولي برنامج "ستار أكاديمي"، كما أشارت أنها لا تعتب على أحد لأن لكل شخص ظروفه وانشغلاته ولا خلاف مع شذى وإنما سوء تفاهم..

شذى عادت وصرحت في أحد البرامج أنها لن ترد على رحمة التي تتحدث بطريقة غير مهذبة، وأضافت أن رحمة مجرد فنانة مسرح ولا تصلح للغناء، بدورها اكتفت رحمة بـ "شكراً لوصفها لي بغير المهذبة"!

من جديد انتشر فيديو أمس من مقابلة لـ شذى وسألت عن الخلاف لترد "خليها تحكي..بلكي ارتفع المستوى تبعها شوي"! ولم تكتفي بذلك بل علقت بطريقة ساخرة "عادي عادي" وكأنما تقلد كلام الفنانة اللبنانية "إليسا" في أحد التصريحات، يذكر أن خلاف نشأ بين إليسا وشذى إلا أن إليسا إكتفت بـ "مين شذى"؟.

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